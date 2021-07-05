إدانة شخص لنشره معلومات حول محاكمة فتاة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

فوجئت فتاة باتصال من إحدى صديقاتها تبلغها بنشر شخص معلومات خاصة عنها، تفيد بأن الفتاة كانت متهمة في قضية جزائية، وقد تمت تبرئتها لعدم كفاية الأدلة، الأمر الذي يشكِّل انتهاكاً لخصوصيتها، وفقاً للقانون.

وبعد أن تأكدت الفتاة من صحة ما ورد في الاتصال، توجهت إلى الجهات المعنية، وفتحت بلاغاً حول الواقعة، لتتم إحالة المتهم إلى محكمة أبوظبي الجزائية التي أدانته بالتهم المسندة إليه، لتشرع على إثره الفتاة في فتح دعوى إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، ملتمسة من هيئة المحكمة إلزام المتهم بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 51 ألف درهم تعويضاً، وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه اعتدى على خصوصيتها، ونشر بيانات ومعلومات عنها، وقد أصدرت المحكمة الجزائية أحكاماً بإدانة عن ذلك، ونتج عن خطئه أضرار لحقت بها، بعد أن نشر معلومات بأنه أبلغ عنها، وقد صدر حكم ببراءتها، ما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة، وقدمت سنداً لدعواها مستندات منها صورة ضوئية من سند الإحالة، وصور أحكام جزائية.

وعقّب المتهم بمذكرة دفاعية، التمس فيها رفض الدعوى، منكراً كل الاتهامات المسندة إليه.

وبعد مداولات، قضت المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى.

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