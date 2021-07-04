وفاة طفل داخل سيارة في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أحالت القيادة العامة لشرطة الشارقة حادثة وفاة طفل ذي ثمانية أعوام من الجنسية الآسيوية، إلى النيابة العامة بالشارقة، بعد أن تغيب عن منزل ذويه عصر "الأحد" السابع والعشرين من يونيو الماضي، وعثر عليه بداخل مركبة كانت متوقفة بجوار منزلهم في منطقة القادسية ولم يقم صاحبها بإغلاق ابوابها.



وتفيد التحقيقات المبدئية، أن الطفل قد دخل للمركبة بغرض اللعب، ولم يتمكن من الخروج بعد إغلاق الباب، حيث فارق الطفل الحياة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وبقائه بلا تهوية لساعات طويلة، هذا وأشار المختبر الجنائي أنه لا توجد شبهة جنائية في حيثيات القضية.



وتعرب شرطة الشارقة عن بالغ تعازيها لأسرة الطفل وأسفها لوقوع الحادث المؤلم، مؤكدةً أهمية تحمل أولياء الأمور مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، وعدم الاغفال عنهم واتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من وقوع مثل هذه الحوادث، ومنها أحكام إغلاق أبواب المركبات قبل مغادرتها، وعدم تركها مفتوحة، فالأطفال لا يستشعرون عادة بالمخاطر التي قد تحيط بهم، نتيجة ضعف إدراكهم، فحمايتهم مسؤولية.

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