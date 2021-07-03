إحالة قضية «تعمير» لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان حاكم دبي

المصدر: دبي-نورا الأمير

أحالت محكمة استئناف دبي قضية «تعمير العقارية»إلى إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي للفصل فيها، وهو ما أكده لـ«البيان» هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السمو حاكم دبي قائلاً إنها قيد الإجراء حالياً دون الإفصاح عن أي معلومات إضافية.

جاء ذلك بعد صدور حكم محكمة درجة أولى في نوفمبر الماضي واستئناف المدعى عليه للحكم في القضية، حيث ندبت محكمة الاستئناف الإدارة فيها.

وأوضح هاشم القيواني أن الإدارة تضم نخبة من كبار الخبراء الذين يعملون بحيادية تامة، قائلاً إن مدة الفصل والإنجاز في القضية الواحدة لديهم يصل إلى ثلاثة أشهر تقريبا، وأن مهام ومسؤوليات الإدارة تتمثل في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تطلب رأي الخبرة بشأنها وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضايا والنزاعات المحالة من مدير عام ديوان صاحب السمو الحاكم بناء على أوامر عليا سامية بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها، مؤكداً أن الإدارة تسهم في تحقيق العدالة كجهة معاونة للقضاء، والإسهام في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية،علاوة على أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة واستقطاب رؤوس الأموال.

يذكر أن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي قد أنجزت 366 قضية محالة إليها خلال العام الماضي من «محاكم دبي، والنيابة العامة ولجان خاصة»، بقيمة مطالبات تراوحت بين 500 ألف درهم و(7.4) مليارات درهم، وبلغ مجموع المطالبات المالية للقضايا المنجزة نحو (34.3) مليار درهم، وبنسبة إنجاز 114.02%، فيما تعمل حالياً على الانتهاء من قضايا تبلغ قيمة المطالبة فيها 35مليار درهم.

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