ضابطان يلقيان القبض على مُنفذ جريمة في أقل من ساعة

المصدر: دبي - البيان

كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عبد الحليم الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص، ونائبه العقيد سعيد المدحاني، كلاً من الضابطين، النقيب سعيد الهناوي، والملازم ثاني سيف الخاطري، لسرعة استجابتهما مع بلاغ جريمة «شروع في القتل»، وإلقائهما القبض على الجاني في أقل من ساعة رغم هروبه من مسرح الجريمة.



وأثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري على جهود النقيب سعيد الهناوي والملازم ثاني سيف الخاطري في سرعة الاستجابة، والتعامل بمهنية مع حادثة الشروع في القتل، وإلقاء القبض على الجاني بحرفية وسرعة ومهارة عالية، مؤكداً معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات الجنائية وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.







بلاغ







وحول تفاصيل الجريمة، قال العقيد سعيد المدحاني إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة «شروع في القتل» بمنطقة المحيصنة الثانية داخل سكن تابع لإحدى الشركات، وبانتقال الضابطين إلى المكان، تبين لهما بعد الاستفسار من الشهود أن الجاني، وهو من جنسية آسيوية، أقدم على حجز زميله في العمل في إحدى الغرف ثم اعتدى عليه بواسطة سكين.



وأضاف العقيد المدحاني أن الجاني خرج بعد ذلك من الغرفة حاملاً السكين، ثم ألقاها على الأرض ولاذ بالفرار، فيما تبين أن زميله تعرض إلى طعنات بالسكين وكان ينزف بغزارة، ليتم إسعافه ونقله للمستشفى.



وأكد العقيد سعيد المدحاني أن الضابطين شرعا على وجه السرعة في عملية البحث عن الجاني الهارب، إلى أن شاهداه في إحدى المناطق والدماء تُغطي ملابسه، معترفاً بارتكابه الجريمة نتيجة خلافات شخصية بينه وبين المجني عليه.



وحث العقيد المدحاني كل فئات المجتمع إلى ضرورة تحكيم العقل والمنطق في التعامل مع الخلافات، واللجوء إلى الشرطة حال تعرضهم إلى ضرر أو إساءة من الآخرين، محذّراً من استخدام القوة في الرد، لما لذلك من عواقب وخيمة تعود على الطرفين.

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