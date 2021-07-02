شرطة الشارقة تضبط 216 كيلوغراما من الكريستال المخدر و12 كيلو غراما من الهيروين

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

كشف اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر نادي الضباط بالشارقة صباح اليوم، أنه تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد من الجنسية الآسيوية، قام بإدخال 216 كيلوغراما من الكريستال المخدر و 12 كيلو من مادة الهيروين عبر ميناء خالد تقدر قيمتها بـ 35 مليون درهم.

كما تم خلال المؤتمر الكشف عن مشاريع ابتكارية منها ساعة ذكية بقيمة 90 ألف درهم سوف تتم تجربتها في المرحلة الأولى على متعاطين وأشخاص أسوياء لاستخلاص النتائج.

وقال اللواء سيف الشامسي إن إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تتمتع بالقدرة والكفاءة التي تمكنها من المتابعة والكشف عن مثل هذا النوع من المخططات الإجرامية وإحباطها وملاحقة وضبط المتورطين بها أيا كانت وجهتهم التي تهدف إلى الفتك بشباب الوطن.

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