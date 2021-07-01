التحقيق مع المتسبب خطأ بوفاة شاب عربي في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

تباشر نيابة دبا الفجيرة تحقيقاتها في قضية التسبب خطأ في وفاة شاب عربي بعد اصطدام دراجة مائية "سكوتر" به أثناء ممارسته رياضة السباحة في بحر دبا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ مفاده وقوع حادث اصطدام بين دراجة مائية بشخص أثناء قيامه بالسباحة في مياه بحر دبا، أدى إلى وفاة المجني عليه (شاب عربي) متأثراً بإصابته البليغة.

وعليه جرى التحقيق مع المتسبب، وتسجيل أقواله، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، حيث تم توجيه اتهام ضد المتسبب خطأ، وهو "قائد الدراجة المائية" في وفاة المجني عليه.

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