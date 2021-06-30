السجن 15 سنة والدّية على سيدة خليجية تسببت في وفاة زوجها

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

قضت محكمة الفجيرة حكماً يقضي بالسجن (15) سنة والدية الشرعية المقدرة بـ (200) ألف درهم على زوجة خليجية لاتهامها في التسبب في وفاة زوجها.

وتعود تفاصيل الحادث إلى وقت سابق، بعد أن تلقت غرفة العمليات في الدفاع المدني بالفجيرة بلاغاً عن احتراق منزل في منطقة الفصيل ووفاة الزوج متأثراً بإصابته البليغة، وإصابة الزوجة بحروق خطيرة، حيث نجحت فرق الدفاع المدني من إنقاذ وإخراج باقي أفراد الأسرة من المنزل دون أن يتعرضوا لأية إصابات تذكر، في حين تم نقل الزوجة في حالة حرجة إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج المناسب بعد إن عانت من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة تتراوح بين 60-70 في المئة، حيث تمت معالجتها في وحدة العناية القصوى ثم تم تحويلها إلى أحد مستشفيات أبوظبي المتخصصة في علاج الحروق.

وبعد التحقيقات الأمنية للتعرف على ملابسات الحادث تبين أن أسباب الحريق كانت مفتعلة من قبل الزوجة، وذلك بسبب خلافات زوجية نتج عنها وفاة المجني عليه متأثراً بإصابته الخطيرة جراء اندلاع حريق في غرفة نومه، وعليه تم توجيه الاتهام إليها ومعاقبتها بالحكم الصادر أعلاه بالحبس وإلزامها بالدية الشرعية.

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