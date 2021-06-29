«أبوظبي للدفاع المدني» تسيطر على حريق بمستودع إلكترونيات في مصفح

المصدر: أبوظبي - البيان

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق اندلع في مستودع للإلكترونيات في منطقة مصفح الصناعية دون وقوع أي إصابات بشرية.

‎وكانت فرق الإطفاء والإسعاف تلقت بلاغاً من غرفة العمليات بالهيئة في الساعة 04:56 مساء أول من أمس، الاثنين، يفيد بنشوب الحريق وعلى الفور تحركت إلى موقع الحادث وتمت السيطرة عليه.

‎وأشارت الهيئة إلى أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة للتحقيق في أسبابه والأضرار الناجمة عنه.

‎ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني السكنية والتجارية ومختلف المنشآت والحرص دوماً على إفساح الطريق لآليات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف والإنقاذ لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث وعدم التجمهر أثناء حوادث الحريق تعزيزاً للسلامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز