حملة «لكم التعليق» تواصل تعزيز الوعي المروري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تشهد حملة «لكم التعليق» تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور، من خلال الفيديوهات التي تنشرها شرطة أبوظبي عبر منصاتها الاجتماعية، ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق من خلال نشر فيديوهات واقعية لسلوكيات السائقين، وكشف المخالفات الفادحة لبعض المستهترين والتي تتسبب في حصد أرواح الأبرياء على الطرق، وسعياً لتعزيز الوعي المجتمعي، تتفاعل شرطة أبوظبي مع الحلول التي يقدمها الجمهور، سعياً منها لتعزيز المشاركة المجتمعية، لخلق مجتمع آمن.

وبهذا الصدد، أكد الرائد المهندس عبدالله حمد الغفلي، رئيس قسم الإحصاء والدراسات بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن المبادرات التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي مثل «لكم التعليق» منذ 2018، من خلال عرض مقاطع مرورية ومشاهد واقعية لبعض الآثار السلبية والمواقف السلبية لبعض السائقين، ونشر هذه الفيديوهات على المنصات الافتراضية لترك التعليق الجمهور، أولاً للتوعية المرورية، وتعريف الجمهور بالسلوكيات الخطيرة التي قد تسبب ضرراً للآخرين، في كثير من الأحيان عدم الدراية بالعواقب هو السبب الرئيس لاستمرار هذه السلوكيات واستشرائها أكثر، والسبب الثاني يكمن في الأخذ برأي الجمهور والحلول والتعليقات والآراء التي يقدمها الجمهور، إذ يتم فرز هذه الحلول ودراستها ثم عرضها على لجان مختصة في أبوظبي للمساهمة في عمليات التطوير والتحسين.

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