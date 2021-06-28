وفاة مواطن في حادث انحراف وصدم عامود برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً، متأثراً بإصاباته البليغة إثر حادث أليم تعرض له على طريق خورخوير بإمارة رأس الخيمة.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة صباح اليوم الإثنين، يفيد بوقوع حادث قوي ووقوع إصابة لمواطن، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين أن الحادث نتيجة انحراف مفاجئ للمركبة التي فقد سائقها السيطرة عليها، ثم اصطدامه بعامود، وتم نقل المواطن للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تقديم الإسعافات الأولية له، إلاّ أنه توفي بعد وصوله للمستشفى متأثراً بجروحه العميقة.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة بأنه تم تسليم الجثة لذويها تمهيداً لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، فيما تم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت شرطة رأس الخيمة كافة السائقين إلى ضرورة الانتباه جيداً للطريق وعدم الانشغال بغيره والالتزام بهذه التعليمات وإتباعها جيداً حتى لا يتسببوا في وقوع الحوادث المرورية وما يسفر عنها عادة من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات، ناقلة التعازي الحارة لأسرة الفقيد سائلة المولى عز وجل الصبر والسلوان لهم وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

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