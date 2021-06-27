خلاف بين امرأتين في دولة آسيوية يتطور إلى مشاجرة بين الأزواج في دبي

المصدر: دبي-رامي عايش

لم ينحصر خلاف بين زوجتين آسيويتين داخل حدود بلدهما، بل امتد إلى خارجه ووصل إلى دبي، وتحول إلى اعتداءات بالضرب بأدوات حديدية خطيرة وتبادل للسب والشتائم بين أربعة رجال مقيمين في الإمارة بينهم زوجا المذكورتين وتتراوح أعمارهم بين 36 و60 عاما.

وتفيد أوراق هذه الواقعة التي حققت فيها النيابة العامة وأحالتها إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم، بأن زوجتين متواجدتين في موطنهما الآسيوي اختلفتا مع بعضهما البعض لسبب "مجهول" لم يتم التطرق إليه في التحقيقات، وصار خلافهما عابراً للحدود بعد علم زوجيهما به، ليتطور ويتسع حزامه ويتحول إلى اعتداء بالضرب بأدوات حادة نجمت عنه إصابات وعاهات بين الزوجين ومرافقيْن لهما.

وبينت التحقيقات أن الزوج الأول وبرفقته أحد الرجال، اعتدى بالضرب على الزوج الثاني وشقيقه بواسطة ساطور وأداة حفر "شيول"، ما أدى إلى إصابة الزوج الثاني بالرأس وسقوطه على الأرض مغشياً عليه، وتعرض إلى كسر في ساعده خلّف عاهة مستديمة نسبتها 10% وفق تقرير الطب الشرعي.

ولم يكتف الزوج الأول وشريكه بالاعتداء على الطرف الثاني وشقيقه، بل شتمهما بعبارات نابية وخادشة للشرف والكرامة، وهو ما دفع "الأخيرين" إلى رد الإساءة بالإساءة، والسب بالسب، ووجهت إليهما تهمة سب الزوج الأول والرجل الذي برفقته بعبارات نابية.

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