سلوك غريب لستيني أوروبي داخل فندق

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة امام المحكمة الجزائية في دبي اليوم عن سلوك غريب لسائح أوروبي في الستينيات من عمره اثناء محاولة القاء القبض عليه من قبل افراد الشرطة بموجب بلاغ حول تسببه بالإزعاج والمضايقة المتكررة لموظفي ونزيلي أحد الفنادق في منطقة الحمرية.

وتشير التحقيقات الى ان الزائر كان يتردد على الفندق من حين لآخر متسببا بإزعاجٍ لموظفيه ونزلائه ، وهو ما حدا بإدارة الفندق الى استدعاء الشرطة لوضع حد لمضايقاته.

وأفاد شرطي النيابة العامة، بالانتقال الى الفندق المذكور برفقة زميل له بناء على البلاغ ذي الصلة، حيث شوهد المتهم نائما على مقعد في "الاستقبال"، وبالتوجه إليه وإيقاظه والاستفهام منه عن سبب تواجده في المكان، اخبرهما بأنه متعب، وطلب منهما ابقاءه نائما والانصراف من المكان، فخيَّراه بين المغادرة او حجز غرفة في الفندق حتى يواصل نومه، وإلا سيتم اقتياده الى مركز الشرطة، ولكنه لم يأخذ تهديدهما على محمل الجد، وفاجأهما بوقوفه وخلعه جميع ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية، ومن ثم راح يصرخ ويتحدث بعصبية ويوجه عبارات نابية وخارجة عن حدود الادب للشرطيين اللذين استهجنا واستنكرا سلوكه وطريقة تعامله.

وأضاف الشاهد بتلقيه أوامر من الضابط المناوب لتقييد الستيني الأوروبي واحضاره الى مركز الشرطة، بيد أن "الأخير" قاومهما وهرب من المكان رافضا ضبطه ونقله الى المركز، ولوحق في المكان الى ان تمت السيطرة عليه بعد مقاومة شديدة بكلتا ذراعيه وجسده، مشيرا إلى أن المذكور حاول عدة مرات الإفلات اثناء اقتياده، ورمى نفسه على مقدمة دورية الشرطة ، ونتيجة لذلك ارتطم رأسه بجزء من مقدمة الدورية وتعرض لإصابات في الرأس ونزيف، استدعيت على اثرها سيارة اسعاف لتقديم العلاج له قبل نقله الى مركز الشرطة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه .

ولم تظهر التحقيقات السبب الذي دفع المتهم الى الحضور المتكرر الى الفندق والنوم على احد مقاعد الاستقبال فيه .

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