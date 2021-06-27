زائرة تخفي 6 كغم حشيش داخل "فلاتر" مياه

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم زائرة آسيوية في الأربعينيات من عمرها ، بتهمة جلب وحيازة نحو 6 كيلو غرامات من الحشيش إلى الدولة ، مطالبة بسجنها وإبعادها لاحقا.

وبحسب أمر الإحالة، فإن الزائرة حاولت تهريب السموم المذكورة عبر إخفائها داخل أسطوانات تنقية المياه ( فلاتر ) ، الا ان افراد الجمارك أفسدوا مخططها بعد اشتباههم بوجود كثافة في الامتعة العائدة للمتهمة عند تفتشيها بالأشعة .

وشهدت مفتشة جمارك في أوراق التحقيق بالاشتباه بمحتوى أمتعة المتهمة لدى تمريرها على جهاز الكشف بالأشعة، حيث لوحظت كثافة غريبة بمحتوى الكرتون الذي كانت تضع فيه "فلاتر التنقية"، وبسؤال المتهمة اذا ما كانت ترغب في الإفصاح عن أي ممنوعات معها، اجابت بالنفي، وعليه تم تفتيش الكرتونة العائدة لها ، وعثر في داخلها على أسطوانات تنقية عثر في داخلها بعد فتحها على مادة الحشيش بوزن 6 كيلو غرامات مخبأة بطريقة احترافية ليصار الى تحويلها الى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة .

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