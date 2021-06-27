شرطة أبوظبي تحذر من الترويج عبر رسائل إلكترونية مجهولة

المصدر: أبوظبي-البيان

دعت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، المجتمع والأسر، إلى مراقبة أبنائهم من رسائل إلكترونية مجهولة لأرقام هاتفية خارج الدولة، تُروج لمواد مخدرة ممنوعة، عبر تطبيقات «المراسلة والدردشة»، وشبكات التواصل الاجتماعي، وتحمل صوراً للمواد الممنوعة، ومقاطع صوتية ومعلومات حول كيفية الشراء وموقع التسليم، مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة.

وأوضحت أن الأبناء أغلى أمانة، وهم أولى بالعناية، ومن حقهم علينا ترسيخ الوازع الديني والأخلاقي في نفوسهم، وحب الوطن في قلوبهم، وفي ذلك حماية لهم، وحفاظاً عليهم من الأخطار.

وأكدت أن هناك ما يسمى «بالتفكك الخفي» للأسرة، والذي جاء نتيجة لانشغال أفراد الأسرة بمواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى التباعد، وغياب التواصل المستمر، والانفصال في كثير من الأحيان بين الأم والأب، ما يدفع الأبناء إلى السقوط فريسة للمخدرات.

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ودعت أولياء الأمور إلى تعزيز الروابط الأسرية، وإعادة الدفء، والجلسات اليومية، وتعميق مشاعر الود، والتفاهم، بين أفراد البيت الواحد، ما يسمح للأب والأم بمتابعة الأبناء، عن كثب، ومراقبة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بمخاطر سوء الاستخدام، والعواقب السلبية لقضاء الساعات الطويلة على المواقع «المراسلة».

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