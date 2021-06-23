نيابة دبي تتلف ما يزيد عن 5 طن من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

المصدر: دبي - البيان

أتلفت النيابة العامة بدبي متمثلة باللجنة المختصة بالتصرف بالمضبوطات والمعثورات مواد مخدرة ومؤثرات عقلية تقدر بأكثر من 5 طن بعد صدور أحكام نهائية فيها من المحاكم المختصة متضمنة المصادرة.

وأكد المستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول، ورئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات بأنه وتنفيذاً لتلك الأحكام وبناء على توجيهات ومتابعة سعادة عصام الحميدان النائب العام بإمارة دبي باشرت اللجنة المختصة إتلاف تلك المضبوطات مراعيةً أفضل المعايير الأمنية والصحية للمحافظة على البيئة ومن خلال التنسيق مع الشركاء كلا من شرطة دبي وبلدية دبي ، وأضاف المستشار حمد الخلافي بأن تلك المضبوطات كانت لعدة قضايا لجرائم مختلفة صدرت فيها أحكام نهائية ضد مرتكبيها تضمنت مصادرتها ، وأن النيابة العامة حريصة على تنفيذ كافة الأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم الجزائية المختصة وفق الإجراءات القانونية.

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