تطالب بـ 50 ألفاً تعويضاً عن مضايقتها في الطريق

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

رفعت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهم فيها شاباً بمضايقتها في الطريق العام، والسير خلفها طول فترة قيادتها لمركبتها، مطالبة هيئة المحكمة الحكم بإلزام المتهم بدفع تعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بها.

وقالت الشاكية شارحة لدعواها: إن المشكو عليه قام بمضايقتها، وصدر ضده حكم جزائي، وقد تمت إدانته أمام المحكمة الجزائية وتغريمه بدفع 7 آلاف درهم، ما حدا بها لإقامة دعواها أمام المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي أصابتها.

وعقّبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة تعريض حياة الشاكية وصحتها للخطر، بأن لحق بها بمركبته بصورة خطرة، من شأنها تعريض حياتها وصحتها للخطر، وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية، ليكون مجموع المبالغ المحكوم بها للفتاة 12 ألف درهم.

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