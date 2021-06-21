الحبس والإبعاد لآسيوية تروج المخدرات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بإدانة المتهمة «ج. ت» تبلغ من العمر 30 عاماً آسيوية الجنسية ومعاقبتها بحبسها سنتين عن التهمة المسندة إليها وبتغريمها 4 آلاف درهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لقيام المتهمة بالترويج للمخدرات وجريمة غسل الأموال.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للشرطة تفيد بأن المتهمة الآسيوية تحوز كمية من المواد المخدرة بقصد الترويج وعليه تم ضبطها وبرفقتها المتهم «م، س» عربي الجنسية وبتفتيشهما لم يتم العثور على أي مضبوطات وبتفتيش مقر سكنها عثر على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبسؤالها أفادت بأنها تقوم بوزن المواد المخدرة وتقسيمها بالميزان الذي تم ضبطه ومن ثم تقوم بتوزيعها في أماكن متفرقة بالدولة ويساعدها المتهم وتقوم مقابل ذلك بتسلم مبلغ 100 درهم. في كل مرة وإجمالي المبالغ التي تحصلت عليها عبارة عن 4000 درهم.

وأفادت بأنها تعمل مع شخص آخر اتفقت معه على تسلّم المواد المخدرة عبر مواقع محددة يتم الاتفاق عليها وتتسلمها فتحتفظ بالمواد المخدرة لحين الاتصال بها فتقوم بتقسيمها وتوزيعها وإرسال موقعها للزبون ويساعدها المتهم الثاني على توصيلها مقابل منحه مخدرات مجاناً.

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