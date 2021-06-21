جمارك دبي تكشف تفاصيل إحباط تهريب 9.6 كيلو جرام من الكوكايين

المصدر: دبي – البيان

كشفت جمارك دبي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف 26 يونيو من كل عام، عن إحباط ضباط جمارك مبنى المطار رقم (3) محاولة مسافر قادم من إحدى الدولة الأجنبية تهريب 9.6 كيلوجرام من مخدر الكوكايين النقي كانت مخبأة بحرفية عالية في هيكل ثلاث حقائب تعود للمسافر ما يعكس العمل الاحترافي لقطاع التفتيش الجمركي والتزام الدائرة بدورها الرئيسي في حماية المجتمع من نفاذ المواد الممنوعة والمخدرات للحفاظ على صحة وسلامة أفراده.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي:" مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي للمخدرات ومخاطرها وأضرارها الصحية وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية وبخاصة ضباط الجمارك وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي لتحافظ الإمارة على موقعها كمركز دولي للسياحة والسفر، وتتقدم بخطى ثابته نحو تحقيق أهداف خطتها التي رسمتها القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن حماية المجتمع وتعزيز الاستقرار الأمني لإمارة دبي والدولة هو أحد أهم محاور استراتيجية جمارك دبي باعتبارها خط الحماية الأول للمجتمع".

وأضاف أن هناك خطط عمل وبرامج للتصدي لمخاطر تهريب المخدرات وقد زودت الدائرة المراكز الجمركية التابعة لها بأحدث أجهزة الكشف والتفتيش العالمية مثل النظام الجمركي الذكي لفحص الحقائب في مطارات دبي وتنطلق بقوة في تطوير أنظمة التفتيش لديها وتزويدها بأفضل الإمكانيات لاكتشاف المخدرات وغيرها من الممنوعات حيث تمتلك الدائرة نظام محرك المخاطر الذكي الذي قامت بتطويره داخلياً ليصبح أحد أهم الأنظمة الرائدة عالمياً في استهداف الشحنات المشبوهة والكشف عن المخاطر المحتملة.

وعن تفاصيل القضية قال خليفة بن شاهين مدير مبنى المطار 3 "مكلف": "بدأت أحداث الواقعة حينما تم الاشتباه من قبل ضباط الجمارك في مبني المطار 3 بوجود ثلاث حقائب مشتبه بها تعود لنفس المسافر قادمة من مطار إحدى الدول الأجنبية، وعلى إثر ذلك، تم التعرف على المشتبه به وإيقافه في نقطة الجمارك عند بوابات الخروج، وبسؤاله عن حمله أي مواد ممنوعة أجاب بالنفي حيث بدأت علامات الارتباك تظهر عليه، فقام فريق المفتشين بالتحقق من الحقائب ليعثروا على مادة بيضاء تم اخفاؤها بحرفية عالية في هيكل الحقائب وبعد فحص المادة بواسطة الأجهزة المتطورة لجمارك دبي تبين أنها مادة الكوكايين النقية تزن 9.6 كيلو جرام فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على المشتبه به والحقائب وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي".

وشدد مدير مبنى المطار 3 "مكلف" أن حماية مجتمعنا من أضرار ومخاطر المخدرات تأتي في مقدمة أولوياتنا مؤكداً أنه بالرغم من الحيل المتنوعة للمهربين إلا أن ضباط ومفتشي جمارك دبي يقفون لهم بالمرصاد، حيث يلجأ المسافرون لحيل متنوعة وجديدة منها في قاع الحقائب الكبيرة مع ابتكار جيوب سرية لها، والحقائب اليدوية، وفي الصناديق المغلقة أو ابتلاعها في كبسولات، مؤكداً أن التعاون مع الجهات المعنية الأخرى يمثل أهمية قصوى في توحيد وتعزيز الجهود والعمل المشترك لمكافحة وإحباط محاولات إدخال أية ممنوعات.

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