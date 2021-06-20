إصابة بليغة لطفل مواطن على دراجة سكوتر في خورفكان

المصدر: خورفكان - عائشة الكعبي

تعرض طفل مواطن يبلغ من العمر 13 عاما إلى إصابة بليغة، إثر اصطدامه بمركبة خلال عبوره الطريق العام على دراجة كهربائية (سكوتر) بمنطقة الزبارة بخورفكان.

وأفاد العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بأن غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية تلقت مساء أمس السبت، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري نتيجة اصطدام مركبة بدراجة كهربائية ( سكوتر ) كان يقودها طفل يبلغ من العمر 13 عام على الطريق. وبناء عليه توجهت الدوريات المرورية والإسعاف الوطني لموقع البلاغ.

وتبين أن الطفل كان يقود دراجته الكهربائية، وعند عبوره الطريق العام تعرض لحادث مروري بعد اصطدامه بمركبة كان يقودها شاب مواطن، لم يتمكن من تفاديه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى خورفكان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز