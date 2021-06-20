7031 مخالفة وحجز 454 دراجة منذ بداية العام في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

دعا العقيد جمعة سالم بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية، بضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات، واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها، لضمان حماية مستخدميها، وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، أطلقت منذ بداية العام الجاري، حملات ضبطية في مناطق اختصاص ديرة وبر دبي، لضبط الدراجات المخالفة لقواعد السير، أسفر عنها تحرير 7031 مخالفة، وحجز 454 دراجة.

ولفت العقيد جمعة بن سويدان إلى أن هناك شروطاً ووسائل للسلامة، يجب على سائقي تلك الدراجات اتباعها عند قيادة تلك الدراجات، تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة.

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