مدني الشارقة يسيطر على حريق نشب في برج سكني قيد الإنشاء بالممزر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

سيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة على حادث حريق شب في برج سكني قيد الإنشاء في منطقة الممزر بالشارقة، وتم إخلاء المبنى من جميع العاملين به، كما قامت الدوريات الشرطية بتنظيم الحركة المرورية في محيط المبنى، حيث اندلع الحريق في الطابق 23 ومن ثم انتقل الى الطوابق العليا، كما شارك في عملية الإطفاء 60 من العناصر والأفراد، إضافة إلى 7 من الضباط من مختلف المراكز بالشارقة، إضافة إلى إدارات الدفاع المدني من دبي وعجمان وأم القيوين.



وقال العقيد سامي النقبي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة انه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات عند السادسة و50 دقيقة صباح اليوم، يفيد بوقوع حريق في برج سكني قيد الإنشاء، وبناء عليه تم تحريك فرق الإطفاء، من مركزي سمنان والميناء للتعامل مع الحادث، كما أن أول الفرق والآليات التي وصلت الى موقع الحادث كانت من مركز الدفاع المدني بمنطقة النهدة عند السادسة و55 دقيقة، ومن ثم تبعتها آليات ومركبات الدفاع المدني من مختلف المراكز بالإمارة بهدف السيطرة على حادث الحريق، كما أنه لا يوجد مفقودون حتى الآن.



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وأضاف المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة أن بداية الحريق وقعت في الطابق 23 والمخصص للخدمات، ثم انتقلت ألسنة اللهب عبر فتحات المبنى للطوابق العليا، وتعاملت فرق الإطفاء مع الحريق بحرفية ومهنية عالية إلى أن سيطرت عليه تماماً، كما استمرت عمليات البحث عن مفقودين في المبنى وتبين عدم الحصول على مفقودين نتيجة للحريق الذي وقع بالبرج قيد الإنشاء.

7 ضباط

ولفت إلى أنه تم تحريك العديد من الآليات الى مكان وقوع الحادث للحيلولة دون انتقال النيران إلى الابراج المجاورة، مبينا أن عدد الإطفائيين الذين شاركوا في عملية الإطفاء بلغ 60 إطفائيا من مختلف المراكز، اضافة الى 7 من الضباط العاملين بتلك المراكز، بمشاركة 20 آلية بأحجام مختلف، منها سيارات الاسعاف ومركبات التزويد وسيارات الدعم والاسناد، اضافة الى مركبات القيادة العامة لشرطة الشارقة وسيارات الاسعاف الوطني.



وثمن المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة دور كافة الجهات التي شاركت في عملية الاطفاء، وأبرزها وزارة الداخلية والادارة العامة للدفاع المدني في كل من دبي وعجمان وأم القيوين، ما كان له كبير الاثر في سرعة عملية الاطفاء ومنع النيران من الانتشار الى مبان اخرى مأهولة بالسكان، مبينا ان كافة الفرق على مستوى الدولة تعمل بتناغم تام من اجل المحافظة على الأرواح والممتلكات في مختلف مناطق الدولة.

شهد مراحل الإطفاء اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وتابع سيرها، عبر غرفة العمليات المتنقلة، التي بثّت صورها من طائرة «درون». فيما حضر في موقع الحدث العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة.





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