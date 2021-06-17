شرطة الشارقة تحقق في وفاة آسيوي

المصدر: الشارقة - البيان

باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها في وفاة شخص من الجنسية الآسيوية.

وتفصيلا، تلقت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغًا عن وجود مشاجرة بين أفراد من الجنسية الأفريقية، بإحدى الشقق السكنية، حيث تصادف وجود ذلك الشخص المذكور بتلك الشقة، فحاول الهرب من خلال شرفة الشقة الواقعة بالدور الأول، فتعرض إثر ذلك لنزيف داخلي نتيجة سقوطه على رأسه، وفق ما أكدته التقارير الطبية، وتمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على كافة الأطراف، وإحالتهم للنيابة العامة.

وتهيب شرطة الشارقة بتحري الدقة في نشر تلك الأخبار، وعدم تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية، لما لها من أثر سلبي على أمن المجتمع، وتأثيرها في الرأي العام.

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