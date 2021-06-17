مدني الشارقة يتعامل مع حريق نشب في برج سكني قيد الإنشاء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تتعامل فرق الدفاع المدني في الشارقة مع حادث حريق برج سكني قيد الإنشاء في منطقة الممزر بالشارقة، وتم إخلاء المبنى من جميع العاملين به، كما قامت الدوريات الشرطية بتنظيم الحركة المرورية في محيط المبنى.



وقال مصدر بإدارة الدفاع المدني في الشارقة إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 6:55 صباح اليوم، يفيد بوقوع حريق في برج سكني قيد الإنشاء، وبناء عليه تم تحريك فرق الإطفاء، من مركزي سمنان والميناء للتعامل مع الحادث.

وبالوصول إلى موقع الحادث تبين أن الحريق كان في الطوابق العليا بالمبنى، وباشرت فرق الإطفاء التعامل مع الحريق، وإخلاء البرج من العمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز