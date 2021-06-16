مصادرة 675 علبة سجائر غير مطابقة و 492 من مادة البان المحظورة في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نفذت بلدية أم القيوين حملات مكثفة على محال ومستودعات بيع التبغ ومنتجاته في الامارة للتحقق من التزامها بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين ، حيث تمت مصادرة أكثر من 675 علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات الامارتية المعتمدة ولا تحمل الطابع الضريبي الرقمي، وذلك في أحد المستودعات الواقعة في منطقة أم الثعوب بإمارة أم القيوين ، كما تم مصادرة أكثر من 492 من مادة البان المحظورة في المستودع ذاته ، وذلك بحسب غانم علي مدير قطاع الخدمات والنقليات العامة ببلدية ام القيوين ، والذي اكد ان تلك الحملات جاءت من منطلق حرص الدائرة على صحة وسلامة المجتمع والسعي لتعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها لديها .

فرق

وقال ان الحملات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري من خلال فرق الأجهزة الرقابية بالدائرة، وقد أثمرت جهود فرق التفتيش خلال تأدية مهامها وخلال إحدى الحملات من ضبط كميات من السجائر التي لا تحمل الطابع الضريبي الرقمي ومواد محظورة، وعلى الفور توجهت الفرق إلى المكان وتم ضبط جميع المتورطين ومصادرة البضاعة ثم إتلافها من قبل قسم الصحة العامة

بالدائرة.

استمرارية

وأكد مدير قطاع الخدمات والنقليات العامة على استمرارية أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات ذات الصلة في الإمارة لرصد مخالفات الصحة البيئية التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المجتمع ، داعيا الجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن ، وذلك بالتواصل المباشر مع بلدية أم القيوين من خلال الهاتف المجاني 800898 أو من خلال قنوات التواصل الأخرى .

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