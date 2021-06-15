شراء أسهم بـ215 ألفاً بين صديقتين يوصلهما إلى قاعة المحكمة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

رفعت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام صديقتها المقربة، برد مبلغ 215 ألف درهم تسلمتها لقاء شراء أسهم شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية، عازية السبب إلى أنه تبين لها عدم قيام صديقتها بإتمام عملية الشراء وتسجيل الأسهم باسمها.

وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليها في عام 2018 أخذت منها مبلغ 215 ألف درهم لشراء أسهم، إلا أنها لم تقم بذلك ولم ترد المبلغ لها، مما حدا بها لإقامة دعواها، ملتمسة من هيئة المحكمة الحكم برد المبلغ وإلزام صديقتها بدفع تعويض قدره 50 ألف درهم.

وقرر القاضي ندب خبير، والذي أشار إلى أن العلاقة بين الشاكية والمشكو عليها علاقة صداقة، ولا يوجد أي علاقة تعاقدية بينهما بشأن شراء أسهم أو استلام مبالغ مالية.

ونوه التقرير بأن الثابت قيام المشكو عليها باستلام مبلغ 215000 درهم من الشاكية نظير قيامها بشراء أسهم لصالح الشاكية، إلا أنه لا يمكن التحقق من تاريخ استلام تلك المبالغ.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها برد 215 ألف درهم، بالإضافة إلى دفع 5 آلاف درهم تعويضاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز