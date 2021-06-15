أصحاب سوابق يسرقون 86 هاتفاً نقالاً ومبلغاً من المال

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم أربعة أفارقة عاطلين عن العمل بتهمة سرقة هواتف نقالة جديدة من أنواع مختلفة ومبلغ من المال من محل إلكترونيات.

وذكرت النيابة أن ثلاثة من المتهمين هم من أصحاب السوابق، حيث استهدفوا المحل المشار اليه في القضية، وسرقوا منه 86 هاتف آيفون تقدر قيمتها بنحو 354 ألف درهم، إضافة إلى سرقة 14 ألفاً و725 درهماً من أحد الأدراج في المحل بعد تمكنهم من كسر قفل المحل بواسطة أداة حادة، وبيع تلك المسروقات إلى المتهم الرابع الذي يواجه تهمة حيازة مال متحصل من الجريمة الموصوفة.

وتمكنت الشرطة من مشاهدة المتهمين وهم ينفذون جريمتهم فجراً عن طريق كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات القريبة، وتم إلقاء القبض عليهم بعد متابعة خط سيرهم واستخدام تقنيات متطورة لتتبعهم وملاحقتهم.

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