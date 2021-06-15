عقابية الشارقة تدشن مشروعاً ذكياً يقيس المؤشرات الحيوية لوجه النزيل

المصدر: الشارقة - البيان

دشنت إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية مشروع "الرقابة الذكية"، باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي ‏" GAIT ANALYSIS "‏، وأجهزة استشعار الحركة، المعني بمراقبة النزلاء على مدار الساعة لقياس المؤشرات الحيوية لوجه النزيل.

وجاء ذلك تعزيزاً للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 في محور دولة متقدمة، وتحقيقاً لأهداف شرطة ‏الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

أكد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، حرص المؤسسة العقابية والإصلاحية في تطوير إمكاناتها المتاحة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية من ‏خلال تبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات الموجهة بالاهتمام بفئة النزلاء، سعياً منها إلى تحسين ‏أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، وحرصاً منها على تقديم ما هو أفضل لهم ليكونوا أفراداً فعالين في ‏المجتمع.

انفعالات

وأشار العميد شهيل إلى أن النظام الأمني يهدف الى تحديد المؤشرات الحيوية لتعابير الوجه والحالات المزاجية، مثل الغضب، ‏والفرح، والحزن والانفعالات المختلفة، والتنبؤ ‏ بهذه المؤشرات الحيوية للوجه، وذلك باستخدام كمية من البيانات الضخمة والتقنيات الذكية، بحيث يبدأ النظام بعمليات التحليل الآلي، وبيان الحالة المرتقبة، وإعطاء تنبيه للموظفين في غرفة العمليات بالوضع الراهن والمتوقع، الأمر الذي يؤكد فعالية النظام في تحقيق المؤشرات من خلال الوعي الاستباقي لمعرفة حالة النزلاء ‏وأخذ الإجراءات اللازمة تجاههم. ‏

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