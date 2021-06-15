923 ألف قطعة مقلدة ضبطيات جمارك الدولة في 2020

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي عدد البضائع المقلدة التي قام قطاع الجمارك في دولة الإمارات بضبطها خلال العام الماضي، 923 ألفاً و724 قطعة مقلدة، في 41 ضبطية، وذلك بحسب تقرير حقوق الملكية الفكرية لعام 2020، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للجمارك.

وصنف التقرير عدد الضبطيات من حيث وسيلة النقل، حيث أشار إلى أن نسبة ضبطيات البضائع المقلدة التي تم نقلها بواسطة النقل البحري، من إجمالي الضبطيات خلال العام، بلغت 70.73 %، تليها ضبطيات النقل الجوي بنسبة 19.51 %، والنقل البري والطرود والبريد السريع 4.88 % لكل منهما.

أولوية

وأكد معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، أن مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، يعد من أولويات العمل الجمركي في الدولة، حيث تسهم جهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، في حماية المجتمع والمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية والقطاع الخاص، من الأضرار الأمنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية، الناتجة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وانتشار السلع المقلدة.

جهود

وأشاد بالجهود التي بذلتها إدارات الجمارك المحلية خلال عام 2020، في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة البضائع المقلدة، معرباً عن شكره وتقديره لتلك الجهود، التي ساهمت في رفع اسم دولة الإمارات، من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية، كما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة في الدولة.

مبادرة

وقال: إن الهيئة أطلقت خلال العام الجاري، مبادرة تشكيل المجلس الاستشاري الجمركي، مع القطاع الخاص، لتعزيز جهود الدولة في العديد من المجالات، وفي مقدمها حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل المعلومات والخبرات، بشأن العلامات التجارية التي يتم انتهاكها، ومن المتوقع أن يسفر التنسيق المتنامي مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص، إلى زيادة مستوى الامتثال من قبل التجار والمستوردين، بمعايير حماية حقوق الملكية الفكرية، خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن قطاع الجمارك في الدولة، عقد خلال عام 2020، عدة اجتماعات مع شركاء دوليين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لتعزيز التعاون، وتبادل أفضل ممارسات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، كما تم تنفيذ أكثر من 124 نشاطاً تدريبياً، لرفع قدرات مفتشي الجمارك والعاملين في مجال حقوق الملكية الفكرية، على الرغم من تداعيات جائحة «كورونا».

17

أشار معالي علي النيادي، إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تطبق 17 اتفاقية للتعاون الفني، والمساعدة الإدارية الجمركية، مع أبرز الشركاء التجاريين في العالم، بهدف تبادل المعلومات، واستهداف الاتجار غير المشروع في البضائع، في إطار سلسلة التوريد الدولية.

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