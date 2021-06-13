مدربة لياقة رياضية تخسر وظيفتها بسبب «باديكير»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تسبب خطأ وإهمال موظفة تعمل بمركز تجميل في إصابة قدم مدربة لياقة رياضية، حضرت إلى المركز لإجراء «باديكير»، الأمر الذي أسفر عن فقدانها لمصدر عملها بعد أن عجزت عن ممارسة مهامها الوظيفية لمدة ناهزت الشهر.

وقالت شارحة لدعواها أمام محكمة أبوظبي الابتدائية: إنها قامت بزيارة المركز لأجل عمل «باديكير»، وبسبب إهمال وتقصير أخصائية التجميل في أداء عملها تسبب الأمر بإصابة بالغة لأصبع قدمها الأيسر مما استدعى دخولها للمستشفى.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أن مدربة اللياقة، تعاني من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ونتيجة للإصابة التي لحقت بأصبع قدمها والألم الشديد الناتج عنها فقد أدى ذلك إلى عدم قدرتها على السير بشكل طبيعي وممارسة عملها مما ألحق بها أضراراً مادية تمثلت في تكبدها نفقات العلاج وتوقفها عن ممارسة عملها لبعض الوقت مما أفقدها مصدر دخلها الوحيد خصوصاً وأنها تعمل مدربة رياضية.

وأرفقت الشاكية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من التقرير الطبي الصادر من المستشفى، وفاتورة الأدوية والخدمات الطبية التي تكبدتها.

وقضت المحكمة بإلزام المركز بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع فائدة تأخيرية قدرها 5% من المبلغ المحكوم به مع إلزام المركز برسوم ومصروفات الدعوى.

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