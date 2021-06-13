58 ألف درهم لعدم سداد إيجار مركبة

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

تسبب تلكؤ مستأجر وعدم التزامه ببنود عقد أبرمه لاستئجار مركبة من أحد مكاتب التأجير في ترتيب مخالفات ومبالغ مالية في حقه، وصلت إلى 58 ألفاً و215 درهماً.

وعند انتهاء المهلة المحددة، وعدم تمكن المستأجر من سداد كافة المبالغ المطالب بها توجه صاحب المكتب إلى المحكمة، لفتح بلاغ حول الواقعة، حيث أشار إلى أنه طالب من المتهم سداد ما ترتب بذمته من مبالغ وهي باقي القيمة الإيجارية والمخالفات المرتكبة على المركبة، إلا أنه سدد مبلغاً وقدره 35.000 درهم وامتنع عن سداد باقي المبلغ المستحق حتى تاريخه، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى، وقدم سنداً لدعواه صورة من عقد الإيجار وصورة من الرخصة التجارية. وعليه قضت المحكمة بإلزام المتهم بدفع مبلغ وقدره 23215 درهماً مع الرسوم والمصاريف القضائية.

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