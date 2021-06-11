فيديو.. عملية إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب باكستاني في جبال شوكة برأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021 مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 21 عام في جبال شوكة التابعة لإمارة رأس الخيمة.

تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة يفيد بوجود شخص من الجنسية الباكستانية يعاني من حالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة بسبب الإرهاق وارتفاع درجة الحرارة، حيث كان مع أصدقائه في رحلة جبلية وقد ضلوا طريق العودة وتاهوا بين الجبال.

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة رأس الخيمة مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب باكستاني بجبال شوكة في #رأس_الخيمةhttps://t.co/RdXwu3uJV6#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SRCPSnPDty — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 11, 2021

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