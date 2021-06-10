دفاع مدني الفجيرة يخمد حريق في محل بسوق الجمعة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

تمكنت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني بالفجيرة من السيطرة على حريق اندلع في محل بيع النباتات والفخاريات وألعاب الأطفال في سوق الجمعة بمنطقة مسافي بإمارة الفجيرة، حيث تم التعامل مع الحادث بإخماده والقيام بعمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعاله مرة أخرى.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي لـ "البيان"، إن غرفة العمليات تلقت الساعة 1:53 صباح اليوم، بلاغاً يفيد باندلاع حريق في أحد المحلات في سوق الجمعة، وأكد أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال سيارة مستجيب أول من مركز مسافي، كما تم الاستعانة بمركز المنامة التابع للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، بالإضافة إلى سيارات من مركز الإدارة التابع الفجيرة، حيث تمت محاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي المحلات الأخرى، حيث أن المحل كان يضم مواد قابلة للاشتعال مثل المنسوجات والسجاد والأثاث، وتم بنجاح إخماد الحريق الذي أسفر عن خسائر مادية دون وجود أية إصابات.

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