سيف بن زايد: الإمارات حريصة على إرث العالم التاريخي

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات حريصة على إرث العالم التاريخي والإنساني وسلامة المجتمع، معلناً سموه الإطاحة بعصابة حاولت تهريب قطع ومسكوكات أثرية ومواد مخدرة لداخل الدولة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «الإمارات حريصة على إرث العالم التاريخي والإنساني وسلامة المجتمع.. جهود رجال مكافحة المخدرات الاتحادية أطاحت بعصابة حاولت تهريب قطع ومسكوكات أثرية ومواد مخدرة لداخل الدولة، وستواصل وزارة الداخلية ملاحقة أمثال هؤلاء المجرمين بكل حزم.. أتوجه بالشكر للمجتمع الإماراتي على تعاونهم الدائم».

ونشر سموه فيديو يتضمن مقاطع للضبطيات التي تشمل 2001 مسكوكة أثرية تعود إلى عام 162 هجرية، و55 مسكوكة يونانية أثرية، و8.6 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة.

ومن جهة ثانية، وبمناسبة اليوم العالمي للمحيطات دوّن سموه: «تواصل القيادة الرشيدة مسيرة تحقيق الاستدامة البيئية، ويؤكد الاستثمار النوعي في المشاريع البيئية، نجاح الإمارات في حماية المحيطات والتنوع البيولوجي محلياً وعالمياً، انطلاقاً من المسؤولية الإيجابية لاستدامة كوكب الأرض».

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