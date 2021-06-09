يقاضي زوجته لإتلافها كاميرات مراقبة بـ«سكين»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

رفع زوج دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يتهم فيها زوجته، بإتلاف كاميرات مراقبة، مطالباً في الوقت نفسه بإلزامها بدفع تعويضات مالية لقاء ذلك.

وتفصيلاً، تقدم رجل بدعوى قضائية طالب فيها بإلزام زوجته «المشكو عليها» بأن تؤدي له مبلغ 2050 درهماً قيمة الكاميرات، وتثبيتها مع إلزامها بأداء مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار في دعواه إلى أن المشكو عليها، أتلفت عمداً كاميرات المراقبة المملوكة له بواسطة أداة حادة «سكين» وجعلتها غير صالحة للاستعمال، وأدينت المشكو عليها عن الواقعة بموجب حكم جزائي والقاضي، بتغريمها 5 آلاف درهم عن الاتهام المنسوب لها، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية لتحديد قيمة التعويضات التي ستستلمها الشاكية.

وأمام هيئة المحكمة قدم المحامي الحاضر مع المشكو عليها مذكرة جوابية، طلب في ختامها رفض الدعوى الأصلية لكون الشاكي لم يثبت وجود أضرار نفسيه لحقت به جراء إتلاف الكاميرات، كما أنه لم يثبت وجود أضرار مالية بخلاف سعر الكاميرات، وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم، ومصاريف الدعوى القضائية.

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