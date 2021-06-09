شرطة الفجيرة تطلق «هم مسؤوليتك.. لا تتركهم دون مرافق»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة في إدارة المرور والدوريات مبادرة (هم مسؤوليتك.. لا تتركهم دون مرافق)، والتي تستهدف أولياء الأمور وسائقي المركبات والجمهور، لتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية، للمحافظة على سلامة الأطفال من أخطار حوادث المرور، في حالة تركهم بمفردهم داخل المركبة وهي في حالة التشغيل دون مرافق مع إقفال النوافذ، مما يسبب الاختناق بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وتعرض حياتهم للخطر.

وأكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن البرنامج التوعوي للمبادرة يأتي ضمن فعاليات الحملة الفرعية الثانية لعام 2021م المتوائمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية وقطاع المرور والمتمثل بجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال الظنحاني إن ترك الأطفال في المركبة دون مرافق ولساعات طويلة لأي سبب من الأسباب والسماح للأطفال دون العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة وانشغال السائقين بغير الطريق أثناء القيادة، هي مخالفات يرتكبها السائقون بحق الطريق والقانون.

وناشد مدير إدارة المرور والدوريات أولياء الأمور عدم ترك أطفالهم بالمركبة في حالة التشغيل، خصوصاً في فترة الصيف لعدم تعرضهم للاختناق.

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