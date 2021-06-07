الشامسي يكرّم آسيوياً تعاون في القبض على جانٍ

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، بحضور العقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، متعاوناً من الجنسية الآسيوية، وذلك لتعاونه مع الشرطة في القبض على أحد الجناة، حاول سرقة ممتلكات شخصية لأحد المارة.

وجاء هذا التكريم تقديراً على جهوده التي قام بها، وحسن تصرفه الذي عكس منهجاً أخلاقياً سامياً، يعد نموذجاً يحتذى به، كما جاء في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة الشارقة وأفراد المجتمع، في التصدي لأي من ‏‏السلوكيات السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.‏

حرص

وأكد اللواء الشامسي حرص شرطة الشارقة الدائم على تكريم المتعاونين معها من أفراد المجتمع، تثميناً لجهودهم ‏المخلصة التي تصب في خدمة المجتمع، وتحفيزاً ‏للأشخاص الذي يسهمون في دعم المنظومة الأمنية، الذي بدوره يعد وعياً من الجمهور بالدور المشترك في ‏الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.‏

ومن جانبه أكد المكرم أن ما قام به يعد جزءاً من واجبه المجتمعي، معبراً بذلك عن تقديره للجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

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