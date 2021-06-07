أوهمه باستخراج رخصة قيادة واستولى على 2120 درهماً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تقدم شاب عربي بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له تعويضاً بمبلغ 12.500 درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف.

ونوه في دعواه بأن المشكو عليه قام بالاستيلاء على مبلغ 2120 درهما بعد أن أوهمه بأنه يستطيع استخراج رخصة قيادة له، وكان من شأن ذلك خداعه وحمله على تسليم المبلغ، موضحاً في الوقت نفسه بأن المشكو عليه قد أدين عن تلك الواقعة بموجب حكم صادر من المحكمة الجزائية، والذي قضى بتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم عن الاتهام المنسوب إليه مع إلزامه بالرسم المستحق.

ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من تحويل مصرفي، وصورة من الحكم الجزائي، وصورة من محادثة عن طريق برنامج "الواتس آب".

وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي ولم يحضر المشكو عليه، حيث تبين من خلال المستندات المرفقة مع ملف الدعوى، قيام الجهات المعنية بإبلاغه عن الواقعة.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 2120 درهماً والمملوك للشاكي بعد أن أوهموه بأنه يستطيع استخراج رخصة قيادة له، ولم يف المشكو عليه بوعده وقام بالمماطلة، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لا سيما وأن المشكو عليه لم يحضر في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به، الأمر الذي يتعين معه، إجابة الشاكي لطلبه.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 2120 درهماً مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 1000 درهم مع الرسوم والمصاريف.

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