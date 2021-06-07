القبض على آسيوي خالف الآداب العامة والإجراءات الاحترازية في مترو دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في دبي، أن إدارة أمن المواصلات ألقت القبض على رجل من الجنسية الأسيوية لمخالفته الأداب العامة في مقصورة مترو دبي، وتسببه بالإزعاج لمستخدميه من خلال تصرفات وسلوكيات غير لائقة تشوه المظهر العام إلى جانب مخالفته للقرار الصادر من سعادة النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19".

وأوضح العميد عبيد الحثبور، أن إلقاء القبض على الأسيوي جاء بعد إنتشار مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بأفعال مخالفة للأداب العامة داخل مقصورة مترو دبي وتسببه بالإزعاج للمستخدمين دون مراعاة لهم واحترام لخصوصيتهم، وعدم التزامه بالسلوكيات والأنظمة والقوانين الواجبة خلال استخدام وسائل النقل العامة.

وأكد العميد عبيد الحثبور أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 يعاقب على مخالفة الأداب العامة والتسبب بالإزعاج للأخرين بالحبس أو الغرامة أو إحداى هاتين العقوبتين، وذلك عملاً بالمادة 361 والتي تنص:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت".

كما وأكد العميد عبيد الحثبور أن القبض على الرجل جاء أيضاً لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا حيث ظهر في مقطع الفيديو المتداول لا يرتدي الكمامة داخل مقصورة مترو دبي في الوقت الذي يلتزم به جميع مستخدمي وسائل النقل العام بالإجراءات الاحترازية من أجل تحقيق السلامة العامة للجميع.

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