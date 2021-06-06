يستولي على 34 ألف درهم من حساب زوجته عبر تطبيق إلكتروني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أقامت سيدة عربية، دعوى قضائية أمام محكمة الظفرة الابتدائية، تطالب فيها بإلزام زوجها السابق، برد 34 ألف درهم، استولى عليها عبر تحويل مصرفي أجراه باستخدام التطبيق الإلكتروني المصرفي الموجود على هاتفها المتحرك.

وقالت شارحة دعواها، بأن زوجها السابق، قام بتحويل مبلغ قدره 34 ألف درهم، من حسابها الشخصي إلى حسابه الشخصي، دون علمها، كونه كان زوجها بتاريخ التحويل، وأخبرها عند اكتشافها الأمر، بنيته إعادة المبلغ، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنه قام بعد حصوله على المبلغ، بتطليقها غيابياً، دون أن يقوم بإرجاع المبلغ، وساندت دعواها بمستندات، تمثلت بنسخة من صورة التحويل، ونسخة من إشهاد طلاق.

وأفادت الشاكية بأن زوجها السابق، تمكن من الاستيلاء على أموالها، بعد أن قام بتنزيل التطبيق المصرفي الخاص بالمصرف الذي تتعامل معه على هاتفها المتحرك، ووضع كلمة السر، مستغلاً حسن نيتها، كونه زوجها، وحوّله دون علمها.

وأمام هيئة المحكمة، حضرت الشاكية وحضر المشكو عليه، وقدم المشكو عليه مذكرة جوابية، أشار فيها إلى أنه تحصل على المبلغ برضاء الشاكية، موضحاً في الوقت نفسه، أن الشاكية قامت من تلقاء نفسها بتحويل المبالغ المالية إلى حسابه الشخصي.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المشكو عليه، أقر بمذكرته التعقيبية الخطية، بأن المبلغ المطالب به، تم تحويله لحسابه من حساب الشاكية، إلا أنه أفاد بأنها هي من قامت بتحويل المبلغ له بمحض إرادتها، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن هذا الإقرار جاء صريحاً وواضحاً، ومن ثم فإنه يغني عن أي إثبات آخر، وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكية 34 ألف درهم، مع المصاريف والرسوم القضائية.

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