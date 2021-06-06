عاملا نظاقة يلقيان حقيبة ثمنها 10 آلاف درهم في الحاوية لهذا السبب

المصدر: دبي-رامي عايش

حالة من الذهول والجنون، أصابت ربة منزل بعدما اكتشفت أن عاملي النظافة اللذين استدعتهما لتنظيف شقتها، قد ألقيا حقيبة ثمينة لها ، ثمنها 10 آلاف درهم في حاوية القمامة، ظناً منهما أنها مهملة وأن صاحبتها ليست في حاجة لها.

ولدى اكتشافها واقعة اختفاء الحقيبة من نوع "ديور"، وكانت تضع داخلها ملابس نسائية، سارعت إلى الاستفسار من حارس الأمن الذي أخبرها أن العاملين قد رميا الحقيبة والملابس التي كانت فيها في حاوية القمامة بحجة أنها من مهملة، مضيفا أن سيارة البلدية نقلت الأوساخ والمهملات التي كانت في الحاوية إلى المكب.

أما مسؤول التنظيف فأبلغ السيدة بعد سؤاله عن مكان تواجد الحقيبة التي كانت تضعها بين المطبخ والممر في الشقة، بأن العاملين أخذاها، ولم يقوما برميها في سلة المهملات"، فيما ادعى عاملا النظافة بعد القبض عليهما "أنهما ألقيا الحقيبة في القمامة لاعتقادهما أنها مهملات وأوساخ".

وعلى اثر ذلك استعانت ربة المنزل بالشرطة وفتحت بلاغ سرقة بعدما تعذر التأكد من حقيقة رميها في الحاوية نظرا لعدم وجود كاميرات مراقبة بالقرب من الحاوية.

وأحالت النيابة العامة الى المحكمة الجزائية في دبي اليوم عاملي النظافة، بتهمة سرقة الحقيبة المذكورة.

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