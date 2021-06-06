شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب جثة مجهولة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي عثر على جثته في خور دبي، وهو أفريقي الجنسية في العقد الثاني من العمر، يرتدي فانيله رياضية برتقالية اللون مع بنطلون اسود، ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة الموانئ، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901 وإذا كان المتصل من خارج امارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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