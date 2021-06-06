دفاع مدني دبي يحاول السيطرة على حريق في مستودع مواد قابلة للاشتعال في القوز الصناعية

المصدر:
  • دبي - شيرين فاروق
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تتعامل فرق ووحدات الدفاع المدني بدبي حالياً مع حادث حريق في مستودع لمواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية. 

وتفصيلًا، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، بلاغاً في الساعة 11:09 من صباح اليوم الأحد، بوجود حادث حريق في منطقة القوز الصناعية، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القوز كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول في الساعة 11:13 تبين إن الحادث في مستودع للمواد الكيماوية، لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني تنفيذ عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق، وفي الساعة 11:16  أفاد قائد القائد الميداني  بأن الحادث متطور، وعليه تم تحريك مركزي البرشاء وشهداء الإمارات للقيام بعمليات الدعم والإسناد الإضافية.

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