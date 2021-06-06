دفاع مدني دبي يحاول السيطرة على حريق في مستودع مواد قابلة للاشتعال في القوز الصناعية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تتعامل فرق ووحدات الدفاع المدني بدبي حالياً مع حادث حريق في مستودع لمواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية.

وتفصيلًا، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، بلاغاً في الساعة 11:09 من صباح اليوم الأحد، بوجود حادث حريق في منطقة القوز الصناعية، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القوز كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول في الساعة 11:13 تبين إن الحادث في مستودع للمواد الكيماوية، لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني تنفيذ عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق، وفي الساعة 11:16 أفاد قائد القائد الميداني بأن الحادث متطور، وعليه تم تحريك مركزي البرشاء وشهداء الإمارات للقيام بعمليات الدعم والإسناد الإضافية.

دفاع مدني #دبي يحاول السيطرة على حريق في مستودع مواد قابلة للاشتعال في القوز الصناعيةhttps://t.co/OPNqpTj3gM#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/M8lfoV2F3v — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 6, 2021

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