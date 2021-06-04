شرطة الشارقة تضبط حفل زفاف مخالفاً لقرار النائب العام

المصدر: الشارقة – البيان

تمكنت إدارة شرطة المنطقة الشرقية من ضبط أحد الاشخاص أقام حفل زفاف في منزله بمدينة خورفكان دون تصريح ، مخالفاً بذلك القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ضبط



وأكدت شرطة الشارقة، انه تم ضبط حفل زفاف حضره ما يزيد على العدد المسموح به دون تصريح وعدم التزامهم بالاجراءات الاحترازية، جاء ذلك بعد رصد الاجهزة الامنية والمتابعة الدقيقة من قبل الفريق الامني المنوط بمتابعة المخالفين للاجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) إضافة الى رصد مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحفلة التي تم تنظيمها، دون مراعاة للتباعد الجسدي، ودون تصريح مُسبق من الجهات المختصة. حيث تمت إحالة ملف القضية إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكمال الإجراءات القانونية



قنوات

وخصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من القنوات المعتمدة للإبلاغ عن المخالفات والتجـاوزات الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشـار فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19 ) بين أفراد المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في كافة مدن ومناطق امارة الشارقة. داعية الأفراد إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات المتاحة، وخدمة «حارس» عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، او بالاتصال على الرقم 999



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز