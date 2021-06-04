شرطة الشارقة تحقق في حادثة وفاة شابة عربية سقطت من أحد الأبراج

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تتابع القيادة العامة لشرطة الشارقة استدلالاتها حول ملابسات وفاة شابة عربية سقطت من أحد الأدوار بأحد الأبراج السكنية المطلة على كورنيش الخان مساء أمس عند الساعة التاسعة .

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغًا بالحادث عند التاسعة مساء حيث انتقلت إلى الموقع على الفور دوريات مركز الشرطة وفريق مسرح الجريمة وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذ الشابة ونقلها الى المستشفى، حيث تبين انها فارقت الحياة متأثرة بما لحق بها من إصابات جراء السقوط .

وتسعى شرطة الشارقة من خلال استكمال الاستدلالات إلى الكشف عن ملابسات سقوطها من شرفة مسكنها، حيث تم تحويل القضية للنيابة العامة بالشارقة لاستكمال تحقيقها حول القضية.

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