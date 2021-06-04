السجن 3 سنوات لشاب عربي سرق حقيبة سيدة واعتدى عليها

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالسجن 3 سنوات والإبعاد عن الدولة على المتهم (ص، ب) عربي الجنسية يبلغ من العمر 31 عاماً، وذلك بتهم الاعتداء والسرقة وشرب الخمر، إذ قام المتهم بالاعتداء على سيدة عربية بينما كانت تسير على الشارع ثم انتزع حقيبتها اليدوية وفر هارباً.

وتعود تفاصيل وقائع القضية والتحقيقات مع المجني عليها سيدة عربية الجنسية، أفادت بتعرض المتهم لها عند توجهها لمنزلها عند الساعة الثالثة والربع قبل الفجر.

وكان المتهم في حالة سكر شديد بقصد سرقة حقيبة يدها فقام بالاعتداء عليها بالضرب بيديه ورجله بأن لكمها عدة لكمات وركلها برجلها عند سقوطها على الأرض وتمكن من سرقة حقيبتها والفرار، ومن ثم شاهدته دورية الشرطة المارة، كما رصدته أثناء الاعتداء عليها حيث تمكنت الشرطة بنفس الوقت من اللحاق به وضبطه.

وأثبت التقرير الطبي للمجني عليها بأنها تعرضت للضرب وبها كدمات عدة على الوجه والأنف وآلام بالأذن اليمنى والرأس وتحتاج إلى علاج لمدة ثلاثة أيام.

وبسؤال المتهم بالاستدلالات أنكر تهمة السرقة بالإكراه وأقر باعتدائه على المتهمة، كما اعترف بالتهمة الثانية المسندة إليه تفصيلاً وأقر بشرب الخمر بمنزله قبل خروجه.

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