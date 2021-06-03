محاكمة مطلقة تخلفت مراراً عن إحضار ابنها لرؤية والده

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليها (طليقة)، بأن تؤدي له مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، ومقابل الأتعاب، لامتناعها عن إحضار ابنه إلى مركز رؤية المحضونين.

وأفاد شارحاً لدعواه، بأنه كان متزوجاً من المشكو عليها، وبعد خلافات نشبت بينهما، انتهت العلاقة بتطليقهما، بناء على حكم قضائي، نص على إلزام الطليقة بإحضار ابنهما إلى مركز الرؤية بشكل دوري، حتى يتمكن من رؤيته والجلوس معه، مبيناً في الوقت نفسه، أن المشكو عليها منعته من رؤية ابنه، بالرغم من القضاء له بذلك، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة. وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي للشاكي مبلغاً قدره 5 آلاف درهم، مع إلزامها بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

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