شرطة أم القيوين تدشن لوحات جديدة تميز الدراجات النارية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

دشنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين متمثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، صباح أمس، لوحات أرقام جديدة مميزة للدراجات النارية المسجلة في الإمارة، حرصاً منها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية نحو تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة بما يلبي مختلف الأذواق وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

وتدعو إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أم القيوين، أصحاب الدراجات إلى ضرورة استبدال اللوحات القديمة والتواصل مع مركز سعادة المتعاملين بمبنى خدمات المرور والترخيص ومحطة الإمارات للفحص الشامل للاستفسار واستكمال الإجراءات.

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