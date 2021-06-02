السجن لآسيويين بجريمة الاتجار بالبشر

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

قضت محكمة جنايات عجمان بمعاقبة 6 متهمين آسيوين بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، حيث ارتكب المتهمون مع آخرين مجهولين جريمة الاتجار بالبشر، واستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرغامهن على ممارسة الرذيلة.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من الشاكية «ل، س» يفيد بأنها قدمت للدولة بتأشيرة خادمة، وتعرفت على امرأة من خلال «الفيسبوك» وأخبرتها بأن كفيلتها لا تعاملها جيداً، وعرضت عليها وظيفة براتب أكبر للعمل كخادمة في مكان آخر، فوافقت وهربت.

حيث تم وضعها في شقة بعد أخذ هاتفها وهويتها وملابسها ووجدت داخل الشقة 5 فتيات من نفس الجنسية. وذكرت الشاكية بأنه أرسلت إحداثيات موقعها لـ«الشرطة» وتم الوصول إليه وضبط أفراد العصابة وإنقاذها.

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