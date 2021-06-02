مدير شركة يطالب بـ51 ألف درهم تعويضاً عن دفعة

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

رفع مدير شركة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، ابتغاء القضاء بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له التعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي بمبلغ قدره 51 ألف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً دعواه إنه يعمل في وظيفة مدير شركة، وقام المشكو عليه وآخرون بسرقة عدد كبير من دفاتر وفواتير وأختام والمبالغ المالية في الشركة، موضحاً في الوقت نفسه أنه وأثناء شروعهم في سرقة الشركة قام المشكو عليه بالاعتداء على سلامة جسمه وذلك بأن دفعه بقوة على الأرض.

وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 3 آلاف درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف القضائية.

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