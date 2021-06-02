اصطدام شاحنة بالحاجز الحديدي لنفق الشندغة

المصدر: (دبي - البيان )

تعاملت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مع حادث اصطدام شاحنة، تحمل حفاراً على متنها بالحاجز الحديدي لمدخل نفق الشندغة، ما أدى إلى سقوط الحاجز والحفار على الأرض من شدة الاصطدام دون تسجيل أي إصابات بشرية. وأكد العقيد عمر موسى عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف أن شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ والإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي شكلت على الفور فريق عمل مشتركاً للتعامل مع الحادث، الذي وقع في ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد.

، حيث أغلقت النفق في كلا الاتجاهين، ثم عملت على تحويل الحركة المرورية وضمن انسيابيتها. وأضاف: إن فريق العمل المشترك عمل في غضون ساعات بسيطة على إزالة الشاحنة والحفار والحاجز الحديدي عن مدخل النفق، وإعادة فتحه أمام الحركة المرورية.

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